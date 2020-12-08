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Взаимодействие сверхманевренных истребителей: летчики ЗВО выполнили групповые полеты на Су-35С

Тимур Шерзад
14:05 08.12.2020
Полеты проходили в небе республики Карелия.
Взаимодействие сверхманевренных истребителей: летчики ЗВО выполнили групповые полеты на Су-35С
© Фото: Министерство обороны России

Пилоты истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели групповые полёты в республике Карелия. В их ходе удалось отработать задачи курса боевой подготовки.

Учебно-тренировочные полеты проходили на многоцелевых сверхманевренных истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С. На сверхзвуковых скоростях были отработаны задачи в группе: по перехвату и боям с авиацией условного противника.

Также удалось отработать взлет, полет по заданному курсу в составе звеньев, посадку, а также взаимодействие с группой руководства полётами аэродрома. Задачи усложнялись сложными метеорологическими условиями, наличествовавшими как днём, так и в ночное время.

Учебно-тренировочные полёты нужны, чтобы повысить эффективность действий экипажей оперативно-тактической авиации при выполнении задач при полёте в боевом порядке.

Полеты помогли менее опытным летчикам учиться у старших и опытных товарищей - слётанность отрабатывали пилоты различного уровня подготовки.

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