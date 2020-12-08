Огонь из автоматов и гранатометов: мотострелки выполнили стрельбы на полигоне под Хабаровском

На полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае прошли занятия по огневой подготовке, которые включали в себя тренировки по точности прицеливания, скрытное передвижение и стрельбу из различных положений.

К мероприятиям допустили военнослужащих, прибывших в соединение месяц назад. В условиях, приближенных к боевым, им нужно освоить штатное оружие.

Новобранцы выполнили стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17 «Пламя», автоматов АК-74, а также танка Т-72Б3.

30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий - в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

Автомат Калашникова АК-74 - автомат под патрон 5,45х39 мм. Разработан в 1970 году Михаилом Калашниковым, принят на вооружение в 1974 году. Разработан специально под малоимпульсный патрон производства ЦНИИточмаш. На сегодняшний день является основным автоматом армии России.

Вес снаряженного автомата составляет 3,6 килограмма, длина ствола с ДТК - 485 миллиметров. Максимальная эффективная дальность стрельбы - 650 метров. Темп стрельбы примерно 600 выстрелов в минуту.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.