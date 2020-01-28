От Москвы до Волгограда: десантники совершат марш-бросок по 100 городам в честь 75-летия Победы

В субботу, 1 февраля, одновременно из восьми городов России будет дан старт комбинированному марш-броску команд ВДВ, организованному в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Старт комбинированному марш-броску будет дан по каналам видеотрансляции командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления командования ВДВ в Москве.

Десантники посетят более 100 городов и населенных пунктов, среди которых четыре города-героя - Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград, а также 14 городов воинской славы: Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьма, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск.

В комбинированном марш-броске участвуют восемь команд, семь из которых представляют гвардейские воинские части и соединения ВДВ. Одна команда будет представлена курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Десантники пройдут на лыжах, а где нет снега - пешком, более 7,5 тысяч километров. В общей сложности в комбинированном марш-броске примут участие более 250 военнослужащих. Во всех городах по маршруту следования будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Финишировать восемь команд должны 17 февраля в городе воинской славы Наро-Фоминске. Через два дня, 19 февраля, в Парке Победы на Поклонной горе у Вечного огня состоится чествование участников комбинированного марш-броска.