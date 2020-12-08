Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Пилотирование на форсажных режимах: кадры полетов авиации в Челябинской области

Тимур Шерзад
11:12 08.12.2020
В деле 20 единиц авиатехники и две сотни военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командиры трех авиаполков ЦВО отработали воздушный бой на истребителях-бомбардировщиках Су-34 и истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ.

Экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, боевые развороты в парах на высотах от 0,3 до 10 километров.

Не забыли и отработать взаимодействие с самолетами-разведчиками Су-24МР при выполнении приемов прикрытия бомбардировщиков в условиях радиоэлектронного противодействия.

Отработав два тактических эпизода, летчики совершили более 60 самолетовылетов.

Командирские полеты нужны для выработки единой методики подготовки молодых летчиков. В их ходе экипажи отработали взаимодействие смешанных авиаотрядов из самолетов различных типов, применение прицельных авиационных комплексов. А также выполнение взлетов, посадок и элементов простого пилотажа на высотах от 50 метров до 10 километров.

В прошедших командирских полетах задействовали около 20 единиц авиационной техники: самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, а также более 200 военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.