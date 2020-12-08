Пилотирование на форсажных режимах: кадры полетов авиации в Челябинской области

Командиры трех авиаполков ЦВО отработали воздушный бой на истребителях-бомбардировщиках Су-34 и истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ.

Экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, боевые развороты в парах на высотах от 0,3 до 10 километров.

Не забыли и отработать взаимодействие с самолетами-разведчиками Су-24МР при выполнении приемов прикрытия бомбардировщиков в условиях радиоэлектронного противодействия.

Отработав два тактических эпизода, летчики совершили более 60 самолетовылетов.

Командирские полеты нужны для выработки единой методики подготовки молодых летчиков. В их ходе экипажи отработали взаимодействие смешанных авиаотрядов из самолетов различных типов, применение прицельных авиационных комплексов. А также выполнение взлетов, посадок и элементов простого пилотажа на высотах от 50 метров до 10 километров.

В прошедших командирских полетах задействовали около 20 единиц авиационной техники: самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, а также более 200 военнослужащих.