Российские инспекторы посетят военный объект США в Германии

Во вторник, 28 января, российские инспекторы посетят военный объект США, который находится на территории Германии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии», - сказал Сергей Рыжков.

Он уточнил, что инспектирование военного объекта будет проводиться в месте его обычного расположения, 28 января в течение одного дня. По словам Рыжкова, также будет организован брифинг, в рамках которого командование предоставит информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных объектах и планах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, уточнил Рыжков.