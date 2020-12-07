Сотни спасенных жизней: вернувшиеся в Карабах беженцы поблагодарили российских военных

Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Движение колонны осуществлялось совместно патрулями российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. Военные записывают номера проезжающих через блокпост машин и имена и фамилии водителей.

«За последнее время поток проезжающего через наблюдательный пункт блокпоста транспорта заметно увеличился. На данный момент он составляет около 600 автомобилей в сутки», - рассказал командир наблюдательного поста Евгений Шестаев.

Из Еревана в Степанакерт за сутки доставлено 859 человек

«Спасибо солдатам, мы очень рады, что домой приехали. Спасибо товарищу Путину, спасибо русскому народу - это наш большой брат», - поблагодарила одна из беженок.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34 тысяч беженцев, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Армении, 10 ноября 2020 года с 00 часов по московскому времени объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за соблюдением договоренностей в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу его составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.