Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сотни спасенных жизней: вернувшиеся в Карабах беженцы поблагодарили российских военных

Валентина Пескова
07:01 07.12.2020
Автобусы, передвижение которых на всем пути следования из Еревана в Степанакерт контролировали российские военные, доставили в Нагорный Карабах 859 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Движение колонны осуществлялось совместно патрулями российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. Военные записывают номера проезжающих через блокпост машин и имена и фамилии водителей.

«За последнее время поток проезжающего через наблюдательный пункт блокпоста транспорта заметно увеличился. На данный момент он составляет около 600 автомобилей в сутки», - рассказал командир наблюдательного поста Евгений Шестаев.

Из Еревана в Степанакерт за сутки доставлено 859 человек

«Спасибо солдатам, мы очень рады, что домой приехали. Спасибо товарищу Путину, спасибо русскому народу - это наш большой брат», - поблагодарила одна из беженок.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 34 тысяч беженцев, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Армении, 10 ноября 2020 года с 00 часов по московскому времени объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за соблюдением договоренностей в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу его составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.