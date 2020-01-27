Военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане поздравили участника освобождения блокадного Ленинграда

Сегодня, 27 января, в России отмечают День снятия блокады Ленинграда. Один из участников тех событий, Олег Дмитриевич Соболев, сейчас проживает в Таджикистане, где военнослужащие российской 201-й военной базы поздравили его с годовщиной освобождения города.

Военный оркестр под окнами фронтовика исполнил популярные композиции военных лет - «Прощание славянки», «День победы», «Смуглянка».

Сейчас фронтовику 96 лет. Он единственный оставшийся в живых участник обороны Ленинграда в Таджикистане. Ветеран много лет не выходит из своего дома по состоянию здоровья и не может лично участвовать в праздничных мероприятиях.

Олег Дмитриевич добровольцем ушел на фронт. Свой первый бой он принял в возрасте 17 лет в составе 78-го истребительного батальона под Стрельной, в семи километрах от Петергофа. А через год был переведен в 50-ю бригаду морской пехоты, где провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград.

В июле 1954 года Соболев был демобилизован по состоянию здоровья и остался жить в Сталинабаде. Через несколько лет он начал свою профессиональную деятельность в журналистике. В июле 1954 года поступил на работу в редакцию газеты «Точикистони Сурх», а через год стал работать помощником министра культуры Таджикской ССР. В последующем он также работал в газетах «Комсомолец Таджикистана» и «Сталинобод».

За его плечами огромнейший опыт работы в сфере журналистике. Олег Дмитриевич внес большой вклад в науку и культурную жизнь Республики Таджикистан и является автором книг «Утро семилетки», «О воде с любовью», «Тебе, молодой журналист!».

В 2005 году вышел сборник его стихов «Ты - женщина!». Далее были изданы его книги «Очерки об ученых Таджикистана», «Встречи с интересными людьми», «Война, Победа, сердце, боль», «Грани естественных наук». А в 2013 году в печать вышла книга «Под Ленинградом в дни блокады».

Более 50-ти лет Соболев являлся членом Союза журналистов СССР. В 2014 году Олег Дмитриевич был награжден Почетной Грамотой Академии наук Республики Таджикистан. Ветеран девять лет лишен зрения. В работе ему помогает его супруга Валентина Филипповна Кондракова.