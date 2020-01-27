Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане поздравили участника освобождения блокадного Ленинграда

Роман Захаров
05:07 27.01.2020
Военный оркестр под окнами фронтовика исполнил популярные композиции военных лет - «Прощание славянки», «День победы», «Смуглянка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, 27 января, в России отмечают День снятия блокады Ленинграда. Один из участников тех событий, Олег Дмитриевич Соболев, сейчас проживает в Таджикистане, где военнослужащие российской 201-й военной базы поздравили его с  годовщиной освобождения города.

Военный оркестр под окнами фронтовика исполнил популярные композиции военных лет - «Прощание славянки», «День победы», «Смуглянка».

Сейчас фронтовику 96 лет. Он единственный оставшийся в живых участник обороны Ленинграда в Таджикистане. Ветеран много лет не выходит из своего дома по состоянию здоровья и не может лично участвовать в праздничных мероприятиях.

Олег Дмитриевич добровольцем ушел на фронт. Свой первый бой он принял в возрасте 17 лет в составе 78-го истребительного батальона под Стрельной, в семи километрах от Петергофа. А через год был переведен в 50-ю бригаду морской пехоты, где провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград.

В июле 1954 года Соболев был демобилизован по состоянию здоровья и остался жить в Сталинабаде. Через несколько лет он начал свою профессиональную деятельность в журналистике. В июле 1954 года поступил на работу в редакцию газеты «Точикистони Сурх», а через год стал работать помощником министра культуры Таджикской ССР. В последующем он также работал в газетах «Комсомолец Таджикистана» и «Сталинобод». 

За его плечами огромнейший опыт работы в сфере журналистике. Олег Дмитриевич внес большой вклад в науку и культурную жизнь Республики Таджикистан и является автором книг «Утро семилетки», «О воде с любовью», «Тебе, молодой журналист!».

В 2005 году вышел сборник его стихов «Ты - женщина!». Далее были изданы его книги «Очерки об ученых Таджикистана», «Встречи с интересными людьми», «Война, Победа, сердце, боль», «Грани естественных наук». А в 2013 году в печать вышла книга «Под Ленинградом в дни блокады».

Более 50-ти лет Соболев являлся членом Союза журналистов СССР. В 2014 году Олег Дмитриевич был награжден Почетной Грамотой Академии наук Республики Таджикистан. Ветеран девять лет лишен зрения. В работе ему помогает его супруга Валентина Филипповна Кондракова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата27.01.2020, 04:00
Отразить налет авиации и уничтожить мины: кадры учений кораблей Каспийской флотилии
Дата26.01.2020, 00:28
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.01.2020, 10:54
В России разработали новый вертолет для спецназа
Дата26.01.2020, 00:18
Обломки бомбардировщика с останками солдат Красной Армии нашли в Польше
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:46 В стране и мире
Снова на связи: в Алеппо идут масштабные работы по восстановлению телефонных сетей
05:35 В стране и мире
Видео
«Не мог доверить матери»: стала известна история отца, бросившего детей в Шереметьево
05:07 Армия
Видео
Военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане поздравили участника освобождения блокадного Ленинграда
05:00 Армия
Видео
Рулежка, взлет и посадка: лучшие кадры учений стратегических ракетоносцев Ту-160 под Саратовом
04:32 Спорт
Видео
«Горе и шок»: президент ПБК ЦСКА о гибели Коби Брайанта
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Моральное уродство»: в «Единой России» прокомментировали шутку главы Чувашии
Видео
Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать Игнатьева на вменяемость
Видео
В Туапсе во время мероприятия в актовом зале задержали сотрудников ГИБДД
Видео
Глава МЧС назвал поведение Михаила Игнатьева недопустимым
Видео
Не устояли перед обаянием президента: военные Израиля попросили Путина сфотографироваться
Видео
Рассекреченная история. Правда Польшу колет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.