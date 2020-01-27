Рулежка, взлет и посадка: лучшие кадры учений стратегических ракетоносцев Ту-160 под Саратовом

В Саратовской области прошли учения экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил России.

В рамках полетных заданий летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях. В качестве помощников командиров кораблей и штурманов были привлечены к выполнению учебных задач выпускники 2018-2019 годов.

Продолжительность полетных заданий составила более 8 часов. За это время экипажи преодолели свыше 6 тысяч километров. В общей сложности в учебных полетах были задействованы 10 самолетов дальней авиации.