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Танкисты ЗВО провели первый «бой» на новейших тренажерах

Кирилл Васин
05:05 07.12.2020
Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2, что позволяет познакомить военнослужащих с боевыми машинами до занятий на полигоне.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Московской области с молодым пополнением военнослужащих Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) прошли первые занятия на танковых тренажерах.

Целью занятий стало слаживание вновь сформировавшихся экипажей. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2, что позволяет познакомить военнослужащих с боевыми машинами до занятий на полигоне.

Под руководством командира танковой роты молодые экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожению живой силы «противника» с помощью спаренного пулемета и приняли свой первый танковый «бой» с тяжело бронированной техникой условного противника. Всего в тренировке приняло участие более 300 военнослужащих.

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