Армия Первые мобильные медбригады российских миротворцев приступили к оказанию медицинской помощи в Карабахе Кирилл Васин В состав медицинских бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных селах и районах. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Российскими миротворцами из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН) созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны России. В состав медицинских бригад входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающих помощь местному населению в удаленных селах и районах. Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи. В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Ранее подразделения МОСН были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Армению и совершили суточный трехсоткилометровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика