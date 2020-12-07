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Первая вакцинация военнослужащих ВВС и ПВО прошла в Хабаровске

Анна Берестовая
03:00 07.12.2020
Вакцинация была проведена с использованием препарата Гам-КОВИД-Вак.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Восточном военном округе состоялась первая вакцинация от коронавирусной инфекции среди военнослужащих объединения ВВС и ПВО ВВО.

Процедуру прошли около сотни военнослужащих, в числе которых командный состав армии и офицерский состав, несущий боевое дежурство. Вакцинация проводилась препаратом Гам-КОВИД-Вак.

Термоконтейнеры с вакциной были доставлены из медицинского пункта штаба Восточного военного округа в медицинский пункт управления объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что в Москве начали работу 70 прививочных пунктов, в которых граждане от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавших в клинических испытаниях препарата, а также не делавшие прививки в последний месяц могут пройти вакцинацию со «Спутником V».

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