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Военнослужащие Балтийского флота получили квартиры в новом доме

Максим Румянцев
23:30 27.01.2020
Дом расположен в новом микрорайоне, где в каждом дворе есть детская площадка, удобная парковка и выложенный плиткой тротуар.
Военнослужащие Балтийского флота получили квартиры в новом доме
© Фото: ТРК "Звезда"

В Калининграде 64 семьи военнослужащих Балтфлота получили квартиры в новом доме. В основном это семьи лейтенантов, молодых мичманов и старшин.

«Мы очень довольны, поэтому с нетерпением ждем уже переезд и будем стремиться служить дальше, тыл прикрыт, все на месте, все ждут, все хорошо!», - поделился впечатлением старшина команды снабжения БТЩ «Леонид Соболев» Александр Юдкин.

Строители сдали дом с полной отделкой. Счастливым обладателям нового жилья не нужно делать в нем ремонт за свой счет.

«Этот комплекс очень важен для нас. Это комплекс служебного жилья который будет обеспечивать Балтийский гарнизон, главную базу Балтийского флота. Это пятый дом, который мы сдаем по шоссе Морской пехоты и еще в перспективе мы должны закончить строительство и сдать жильцам еще одиннадцать домов», - объяснил командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Дом расположен в новом микрорайоне, где в каждом дворе есть детская площадка, удобная парковка и выложенный плиткой тротуар. При этом инфраструктура здесь еще будет развиваться.

Буквально через дорогу находится военный городок морской пехоты, рукой подать до военной гавани, места базирования корабельных сил Балтфлота. Однако строительство продолжается и в ближайшей перспективе в новом микрорайоне поселится порядка тысячи семей военнослужащих Балтийского флота.

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