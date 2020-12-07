Выжигая полигон: опубликованы кадры стрельбы РСЗО «Ураган» в Ленобласти
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии на практике оттачивают свои навыки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует видео стрельбы реактивной системы залпового огня «Ураган» в Ленинградской области. Залп только одной установки «накрывает» площадь более 40 гектаров.
На Лужском полигоне Западного округа проходила массированная стрельба из разных типов боевой техники, состоящей на вооружении наших артиллеристов и ракетчиков.
Стреляли из всех этих гаубиц и установок курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Одно из старейших военно-учебных заведений страны сегодня, 7 декабря, отмечает двухсотлетие.