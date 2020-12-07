Крупные калибры: «Мста-С» и «Малка» на учениях в Кемеровской области

На полигоне Юргинский Кемеровской области состоялось учение артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО. В деле были задействованы самоходные гаубицы «Мста-С» и «Малка», вооруженные орудиями калибров 152 и 203 миллиметра соответственно.

Прежде чем открыть огонь, тактические группы самоходок совершили марш своим ходом, подготовили огневые позиции, оборудовали их фортификацию. Стрельба велась как сосредоточенным, так и беглым огнем - поражались цели, имитирующие живую силу и бронетехнику.

Было отработано поражение целей на максимальных дальностях, маневр, маневренные огневые действия и взаимодействие в разведывательно-огневом комплексе.

В ходе учения артиллеристы отработали вопросы организации огневого поражения целей на максимальных дальностях, совершения маневренных действий, а также взаимодействия в едином разведывательно-огневом комплексе.

В мероприятии было задействовано более полутысячи военнослужащих и около полусотни единиц техники.