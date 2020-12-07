Первые 150 военнослужащих уральской танковой дивизии ЦВО привиты от COVID-19

Более 150 военнослужащих уральской танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области привили от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Препарат ввели вначале военнослужащим медицинского батальона, а также командному составу дивизии.

Всего с начала вакцинации в ЦВО привито более 700 военнослужащих. В округ доставлена примерно тысяча доз.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на прошлой неделе на селекторном совещании, поручил ускорить вакцинацию личного состава ВС РФ от коронавирусной инфекции и довести ее до пяти тысяч человек в день. По его словам, сейчас ежесуточно прививается более 1,5 тысячи военнослужащих.

Замглавы военного ведомства Тимур Иванов на этом же совещании сообщил, что Минобороны РФ планирует получить 100 тысяч доз антиковидной вакцины в декабре.