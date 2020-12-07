Учения связистов в ЗВО: пять регионов в одной сети

Связисты Западного военного округа развернули единую цифровую систему связи для координации управления в пяти регионах России сразу. Связисты принадлежали к гвардейской танковой армии - подвижному соединению, эффективность применения которого зависит от связи еще больше, чем во всех остальных случаях.

Связь получило более 100 пунктов управления на полигонах в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. Разворачивались полевые подвижные пункты управления, проводилась работа коммутационного оборудования, пунктов управления видеоконференцсвязью, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи.

Было решено более 40 вводных задач не только по обеспечению каналов связи, но и по защите информации в условиях применения радиоэлектронных помех.

Не забыли связисты и отработать обеспечение охраны и обороны полевых пунктов управления от условных диверсантов противника. Всего было задействовано свыше 600 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники танкового объединения Западного военного округа.