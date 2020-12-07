Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Учения связистов в ЗВО: пять регионов в одной сети

Тимур Шерзад
17:14 07.12.2020
Задействовано свыше 600 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.
Учения связистов в ЗВО: пять регионов в одной сети
© Фото: Министерство обороны России

Связисты Западного военного округа развернули единую цифровую систему связи для координации управления в пяти регионах России сразу. Связисты принадлежали к гвардейской танковой армии - подвижному соединению, эффективность применения которого зависит от связи еще больше, чем во всех остальных случаях. 

Связь получило более 100 пунктов управления на полигонах в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. Разворачивались полевые подвижные пункты управления, проводилась работа коммутационного оборудования, пунктов управления видеоконференцсвязью, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи.

Было решено более 40 вводных задач не только по обеспечению каналов связи, но и по защите информации в условиях применения радиоэлектронных помех.

Не забыли связисты и отработать обеспечение охраны и обороны полевых пунктов управления от условных диверсантов противника. Всего было задействовано свыше 600 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники танкового объединения Западного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.