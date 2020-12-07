От лейтенанта до маршала: день 105-летия маршала бронетанковых войск Олега Лосика

Герою СССР, маршалу бронетанковых войск Олегу Лосику 4 декабря исполнилось бы 105 лет. Он был последним из оставшихся в живых советских бронетанковых маршалов, участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах, а затем в звании профессора возглавлял Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. Военная карьера Олега Лосика стала достоянием страны, но что известно о его личной жизни?

Ее он особо тщательно оберегал от посторонних. Это даже стало причиной, не позволившей увидеть свет документальному фильму о жизни маршала - в ней просто не оказалось интересных широкой публике вещей. Со своей тогда еще будущей супругой Галиной подполковник Лосик познакомился в 1942 году на Сталинградском фронте. Впоследствии в их семье выросли двое детей. Маршал отдал кадровой военной службе более полувека - командовал на фронте бригадой, после войны - дивизией, корпусом, армией и войсками ДВО.

После войны с Финляндией Олег Лосик в 1940 году был награжден орденом Красной Звезды. Уже на тот момент было заметно, как он проявлял фундаментальные задатки будущего военачальника. А в июне 1941 года он начал свой тяжелый путь в Великой Отечественной войне.

«Задача нашей разведки была в том, чтобы не допустить окружения части. Мы должны были имитировать контрдействия на основном направлении, откуда наступали немцы. Разведка велась днем и ночью, беспрерывно. Задачу перед ними ставил непосредственно Лосик, он был настоящим командиром. Помню, как увидел его при первом знакомстве, когда он вышел и представился как командир нашей роты. Начищенные сапоги, наглаженное обмундирование, свежий подворотничок, отлично выбрит. И как только он находил на все время?» - вспоминает участник войны, в прошлом гвардии старший сержант Николай Рохлин.

Железный характер, непоколебимая порядочность маршала и его боевые успехи при этом никогда не смогли сделать из него нескромного человека. Сам о себе Лосик сдержанно говорил:

«Я прежде всего старался ответственно относиться к службе. Не знаю, в какой мере это получилось, было и положительное, и ошибки были, и не так удачно я где-то действовал, но я старался», - сказал он однажды в беседе с «Красной звездой».

Давние записи о деде пыталась найти внучка Лосика Ирина, ведущая вечерних новостей на телеканале «Звезда». Инициатива не увенчалась успехом, но она гордится дедом, который стал для нее мерилом жизненных ценностей, и благодаря которому она с детства усвоила, что память о героях и Победе не должна кануть в лету. Ирина Лосик является создателем двух документальных фильмов с единой мыслью: память можно и нужно сохранить на века, чтобы не дать повториться войнам.

Фронтовую закалку, строевую выправку, удивительную работоспособность Олег Лосик сохранил до последних дней. Он был в курсе всех событий, происходящих в стране и мире и анализировал самые незначительные на первый взгляд факты, давая им четкую стратегическую оценку. Ушел из жизни он в 96 лет.