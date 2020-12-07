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Шойгу единогласно переизбран президентом РГО

Андрей Аркадьев
15:58 07.12.2020
Выборы состоялись в рамках XVI съезда Русского географического общества, проходившего в заочной форме из-за из-за ситуации с коронавирусом.
Шойгу единогласно переизбран президентом РГО
© Фото: Алексей Михайлов, РГО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу был вновь избран на пост президента Русского географического общества, передает в понедельник, 7 декабря, пресс-служба РГО.

Действующий президент РГО стал единственным кандидатом, выдвинутым на должность главы организации. Он был выбран единогласно по итогам онлайн-голосования. Для переизбрания ему необходимо было набрать не менее двух третей голосов. В голосовании приняли участие 211 из 217 делегатов съезда. Все 211 голосов отданы за Сергея Шойгу.

Во время выступления он подчеркнул, что все, что было достигнуто обществом за последние десять лет, - результат труда членов РГО.

«Тысячи экспедиций, масштабные проекты, в которых принимают участие миллионы человек - результат работы энтузиастов, людей увлеченных своим делом, географической наукой, творчеством, идеей изучения своей страны. А мы в Русском географическом обществе лишь стараемся дать таким людям возможность осуществить свои планы и мечты», - обратился Шойгу к членам РГО.

Он также выразил уверенность, что в ближайшие годы организация добьется еще больших успехов.

Шойгу был впервые избран президентом РГО в ноябре 2009 года. В то время он еще не был министром обороны и занимал пост главы МЧС. Военное ведомство Сергей Шойгу возглавил в ноябре 2012 года.

РГО считается одним из старейших географических обществ мира. Оно было основано в августе 1845 года.

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