Радость филателиста: в Военной академии РВСН состоялась торжественная церемония гашения марки

К 200-летнему юбилею Военной академии РВСН имени Петра Великого в ней состоялось торжественное гашение юбилейной почтовой марки. Для этого был изготовлен уникальный памятный сувенирный штемпель.

Им на нескольких выбранных марках был сделан уникальный оттиск. К нему добавили подписи на конвертах – их авторами стали начальник Военной академии РВСН генерал-майор Леонид Михолап и его заместители.

Сама же новая марка будет распространяться через почтовые отделения страны, в том числе в местах дислокации ракетных дивизий.

Марки, посвященные Ракетным войсками стратегического назначения считаются довольно редкими - большая их часть увидела свет только в последние десятилетия. А теперь станет на одну марку больше.