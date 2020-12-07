Более 34 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах благодаря содействию российских миротворцев, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 859 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 34 тысяч беженцев», - сказал он.

Российские миротворцы оказывают помощь в восстановлении линий электропередачи, газопровода, линий связи.

«Восстановлено 12 километров газопровода и 15 километров линий связи. Продолжается ремонт линий электропередачи. За сутки восстановлено две опоры и более двух километров линий электропередачи», - отметил генерал-майор.

Военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку от взрывоопасных предметов районов Нагорного Карабаха. За сутки очищено более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2876 взрывоопасных предметов.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 62 гектаров местности, более 21 километра дорог, обнаружено и обезврежено более 4000 взрывоопасных предметов.

В населенном пункте Мхитарикенд российские военные медики оказали помощь 11 жителям, в том числе одному ребенку.

«Всего российскими военными медиками медицинская помощь оказана 287 гражданам, в том числе 29 детям. Продолжается развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт», - добавил Конашенков.

При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста ведется поиск и обмен тел погибших.