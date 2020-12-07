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Мобильность и контрудары: морские пехотинцы отработали противодесантную оборону каспийского побережья

Тимур Шерзад
14:25 07.12.2020
Задействовано около тысячи военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, более 200 единиц боевой и специальной техники.  
Мобильность и контрудары: морские пехотинцы отработали противодесантную оборону каспийского побережья
© Фото: Министерство обороны России

Батальонная тактическая группа морской пехоты Каспийской флотилии совершила марш на горный полигон Аданак в Дагестане. Морпехи поднялись по тревоге, погрузились в технику, и быстро двинулись из пункта базирования в район сосредоточения. 

Марш-бросок не исчерпывался преодолением маршрута - по пути отрабатывались задачи инженерной разведки местности, проводилось разминирование, отражались нападения диверсионных групп условного противника.

Сейчас батальонно-тактическая группа готовит противодесантную оборону морского побережья и отрабатывает действия в наступлении - если неприятельский десант уже высадился, то ликвидировать его можно только контрударом.

Пока что развернуты командно-наблюдательные пункты командиров подразделений. Район сосредоточения насыщается фортификационным оборудованием, организовано сторожевое охранение, назначаются и оборудуются огневые позиции, войска готовятся к развертыванию. Сам полевой выход продлится до конца текущей недели.

Он позволяет произвести боевое слаживание подразделений, выполнить учебно-боевые стрельбы из стрелкового оружия, бронетранспортеров БТР-82А, гранатометов РПГ-7.  

Задействовано около тысячи военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, более 200 единиц боевой и специальной техники.  

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