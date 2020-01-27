Новобранцы роты почетного караула ЦВО приняли присягу в Екатеринбурге
Военнослужащие пройдут торжественным маршем по главной площади Екатеринбурга в день празднования 75-й годовщины Великой Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Более 50 новобранцев роты почетного караула ЦВО приняли военную присягу в Екатеринбурге. Они произнесли клятву верности Отчизне перед родными, сослуживцами и командирами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Также новобранцы впервые примерили церемониальную парадную форму одежды и прошли торжественным маршем.
Впереди у военнослужащих несколько месяцев упорной работы и более 200 часов занятий по специальной подготовке. Новобранцам предстоит освоить строевые элементы с оружием, а также научиться маршировать в составе шеренг и взводов.