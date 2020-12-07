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Кузница кадров стратегических ракетчиков: Военная академия РВСН отмечает 200-летие

Кирилл Васин
04:01 07.12.2020
Курсанты и слушатели Военной академии РВСН изучают ракетные комплексы «Ярс», Сармат», «Авангард».
Кузница кадров стратегических ракетчиков: Военная академия РВСН отмечает 200-летие
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Сегодня, 7 декабря, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (ВА РВСН) отмечает свое 200-летие. Кузница кадров стратегических ракетчиков – командное и политехническое высшее учебное заведение, крупный научно-исследовательский центр в области военных и технических наук.  Вуз ведет свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого 7 декабря 1820 года в Санкт-Петербурге по Указу Великого князя Михаила Романова.

Академия является лучшим военным политехническим вузом, в ней созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса. Об этом 1 сентября заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на торжественном построении в честь начала нового учебного года.

Курсанты и слушатели проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

«Развитие РВСН, поступление в войска новейших ракетных комплексов, а также опыт эксплуатации и применения вооружения и военной техники ставят перед системой военного образования задачи по оперативной корректировке содержания обучения.  В связи с этим, ВА РВСН ежегодно актуализирует содержание и расширяет спектр реализуемых образовательных программ, переходит на самостоятельно разработанные образовательные стандарты», - подчеркнул командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, в новом учебном году академия приступила к реализации специальности «Робототехника военного и специального назначения».

«Академия продолжит подготовку специалистов по применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления (АСУ) и интеллектуальных систем вооружения РВСН. ВА РВСН должна опережать войска по изучению сложной ракетной техники, а также разработке теоретических основ применения войск. Поэтому совершенствование системы подготовки слушателей и курсантов, комплектование профессорско-преподавательского состава вузов лучшими офицерами, имеющими войсковой опыт, квалифицированными педагогическими и научными кадрами – предмет самого пристального внимания Командования РВСН», - добавил Каракаев.

Как уточнил командующий, в 2020 году завершен ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса академии – более 100 учебных аудиторий. Обеспеченность ВА РВСН современными учебно-тренировочными средствами составляет 96%. Все это позволяет готовить специалистов-ракетчиков необходимой квалификации, качество подготовки которых стабильно и не уступает ведущим техническим вузам страны.

Военную академию РВСН имени Петра Великого без преувеличения можно назвать кузницей высокопрофессиональных офицерских кадров, обладающей мощным научно-педагогическим потенциалом, современной учебно-материальной базой и достойными социально-бытовыми условиями для курсантов и слушателей. Вуз успешно решает поставленные задачи. Академией пройден славный путь, она активно развивается, повышает качество подготовки офицерских кадров и выдаваемой научной продукции до уровня современных требований и уверенно смотрит в будущее.

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