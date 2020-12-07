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Военный эксперт рассказал, почему российские системы ПВО нельзя взломать

Егор Левин
13:48 07.12.2020
Как заявил специалист, определить «начинку» того или иного блока электронной системы вооружения невозможно, поэтому он моментально приходит в неработоспособное состояние.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал ведущим программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» о том, почему иностранные спецслужбы никогда не смогут взломать системы программного обеспечения экспортных российских вооружений и как понять, что такие попытки ими предпринимались. По его словам, все оказывается предельно просто.

«Попытка взлома ведет к тому, что блок выходит из строя. Этого не произойдет, если его не взламывать, это характерный признак», - заявил Леонков.

Также он отметил, что каким-то образом определить «начинку» того или иного блоков, составляющих электронную систему вооружения, невозможно, поэтому они просто становятся неработоспособными. При этом изменяются условия заключенного между странами соглашения.

«Гарантийное обслуживание, как и во всем мире, входит в цену контракта. Когда происходит несанкционированный доступ, гарантийные обязательства прекращаются», - пояснил эксперт.

Леонков подчеркнул, что программное обеспечение, применяемое в разработке и работе отечественных систем вооружений, является настолько специфичным, что его корректировка или получение данных о работе - невозможны.

Между тем, журнал Military Watch составил рейтинг пяти лучших средств противовоздушной обороны - первые три строчки заняли российские ПВО С-500, С-400 и С-300.

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