Аксайский кадетский корпус отпраздновал 15-летие

В Ростовской области отпраздновали 15 лет со дня образования Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса Минобороны РФ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В торжественных мероприятиях приняли участие представители командования Южного военного округа, областной и городской администраций, Всевеликого войска Донского, а также воспитанники училища, их преподаватели и родители», - говорится в сообщении.

Для гостей мероприятия выступил с концертной программой ансамбль песни и пляски ЮВО. Все желающие смогли посетить выставку кадетских рисунков, посвященных 15-летию корпуса.

«Инфраструктура Аксайского кадетского корпуса включает в себя учебный корпус с современной учебно-материальной базой, спортивный комплекс, уникальный библиотечный фонд, столовую и музей Донского казачества, который имеет не только стенды с экспонатами, но и электронную базу, позволяющую наглядно проводить занятия по истории Отечества», - сообщает пресс-служба.

Большое внимание в кадетском корпусе уделяется досугу и эстетическому воспитанию кадет. Дети посещают театры, музеи и выставки Ростова-на-Дону. Каждый год проводятся лагерные сборы кадет, включающих стрельбу из автоматов АК-74М, показ современной техники и вооружения, прыжки с парашютной вышки.

За пятнадцать лет воспитанники корпуса завоевали более 100 призов и кубков на соревнованиях различного уровня. Парадный расчет корпуса неоднократно принимал участие в Параде Победы на Красной площади.

«В 2019 году 15 выпускников корпуса стали курсантами высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, в том числе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Михайловской военной артиллерийской академии, Московского высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова», - говорится в сообщении.

Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус открыл свои двери 21 января 2005 года. С 2005 года корпус носит имя первого казачьего генерала атамана Данилы Ефремова. Обучение и воспитание кадет в корпусе проходит под девизом: «Жизнь - Родине, душу - богу, честь - никому!». В мае 2013 года уникальное учебное заведение зачислено в ведение главного командования Сухопутных войск Минобороны РФ.