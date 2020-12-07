В Забайкалье началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

В Забайкалье началась вакцинация военнослужащих Восточного военного округа от коронавируса. Первый компонент препарата ввели десяткам военнослужащих, в том числе военным врачам и офицерам, несущим боевое дежурство.

Через три недели они будут привиты второй раз. На протяжении всего времени состояние их здоровья будут строго контролировать специалисты медицинской службы.

Термоконтейнеры с вакциной «Спутник V» в Восточный военный округ доставили на военно-транспортных самолетах при соблюдении всех мер безопасности.