В Забайкалье началась вакцинация военнослужащих от COVID-19
Ранее первую партию вакцины для военнослужащих доставили в Хабаровск.
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В Забайкалье началась вакцинация военнослужащих Восточного военного округа от коронавируса. Первый компонент препарата ввели десяткам военнослужащих, в том числе военным врачам и офицерам, несущим боевое дежурство.
Через три недели они будут привиты второй раз. На протяжении всего времени состояние их здоровья будут строго контролировать специалисты медицинской службы.
Термоконтейнеры с вакциной «Спутник V» в Восточный военный округ доставили на военно-транспортных самолетах при соблюдении всех мер безопасности.