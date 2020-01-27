Разведчики провели уникальную «спецоперацию» в Северной Осетии
Тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие успешно выполнили сложнейшие задания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Северной Осетии на военном полигоне «Дарьял» разведчики провели уникальную спецоперацию. По замыслу маневров военнослужащие, находясь в горах, попали в засаду условного противника.
Задача бойцов - определить местоположения противника, нейтрализовать и обеспечить группе безопасный отход. Обстановка максимально приближена к боевой.
Обстрел группы велся сразу с пяти точек, поэтому бойцам важно было правильно, а главное очень быстро найти цель в нужном секторе.
Интенсивность занятий на полигоне «Дарьял» очень плотная, и благодаря постоянным тренировкам военнослужащие успешно выполнили все поставленные задачи.