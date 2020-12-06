Армия Российские военные медики оказали помощь 40 пациентам в Степанакерте Тамара Астапенкова В населенном пункте Мардакерт началось развертывание второго военного госпиталя. © Фото: Минобороны РФ Российские военные врачи продолжают прием местных жителей в Степанакерте. В течение минувшего дня специалисты приняли около 40 пациентов. Терапевты, хирурги и другие профильные специалисты медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа провели консультирование и осмотр, а также оказали квалифицированную помощь. Подразделения медицинского отряда специального назначения были переброшены с аэродромов Хабаровска в Ереван, после чего они совершили суточный 300-километровый марш на технике в Степанакерт. В составе первого подразделения прибыли свыше 60 медиков, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Сейчас началось развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика