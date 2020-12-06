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Российские военные медики оказали помощь 40 пациентам в Степанакерте

Тамара Астапенкова
05:15 06.12.2020
В населенном пункте Мардакерт началось развертывание второго военного госпиталя.
Российские военные медики оказали помощь 40 пациентам в Степанакерте
© Фото: Минобороны РФ

Российские военные врачи продолжают прием местных жителей в Степанакерте. В течение минувшего дня специалисты приняли около 40 пациентов.

Терапевты, хирурги и другие профильные специалисты медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа провели консультирование и осмотр, а также оказали квалифицированную помощь.

Подразделения медицинского отряда специального назначения были переброшены с аэродромов Хабаровска в Ереван, после чего они совершили суточный 300-километровый марш на технике в Степанакерт. В составе первого подразделения прибыли свыше 60 медиков, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Сейчас началось развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт.

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