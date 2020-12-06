Боевики совершили 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки “Джебхат ан-Нусра”* (в том числе по данным сирийской стороны — 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 15 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - четыре обстрела», - отметил Сытник.

Сутками ранее он заявил также о 31 обстреле со стороны позиций террористов. Отмечалось, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Каракозак.

Ранее в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным сирийский лидер Башар Асад сообщил, что на данный момент приоритетной задачей правительства является возвращение граждан на родину. Однако он отметил, что США совместно с другими западными странами создают различные преграды для этого.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ