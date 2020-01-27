Минобороны: совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ

В период с 27 января по 1 февраля 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения C-13OJ. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения C-13OJ относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.