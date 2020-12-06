Заслуженный ветеран Великой Отечественной Николай Кирток отпраздновал вековой юбилей

Столетний юбилей отметил участник Великой Оте­чественной войны, Герой Советского Союза, полковник авиации в отставке Николай Кирток. Летчик-ас, войну прошел от Курска до Берлина, совершил 210 боевых вылетов - цифра для штурмовика - немыслимая.

За проявленные мужество и отвагу награжден множеством наград, в том числе орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. С вековым юбилеем Николая Наумовича поздравили представители Генерального штаба России и Московского дома ветеранов.

На протяжении многих лет его сотрудники всячески помогают и поддерживают героя. На день рождения пришли с тортом, цветами и подарками.