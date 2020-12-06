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Заслуженный ветеран Великой Отечественной Николай Кирток отпраздновал вековой юбилей

Ян Брацкий
22:05 06.12.2020
В годы войны летчик-ас совершил 210 боевых вылетов, прошел от Курска до Берлина и встретил победу с орденами и медалями на груди.
Заслуженный ветеран Великой Отечественной Николай Кирток отпраздновал вековой юбилей
© Фото: ТРК Звезда

Столетний юбилей отметил участник Великой Оте­чественной войны, Герой Советского Союза, полковник авиации в отставке Николай Кирток. Летчик-ас, войну прошел от Курска до Берлина, совершил 210 боевых вылетов - цифра для штурмовика - немыслимая.

За проявленные мужество и отвагу награжден множеством наград, в том числе орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. С вековым юбилеем Николая Наумовича поздравили представители Генерального штаба России и Московского дома ветеранов.

На протяжении многих лет его сотрудники всячески помогают и поддерживают героя. На день рождения пришли с тортом, цветами и подарками.

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