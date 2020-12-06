Свыше 850 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки

За сутки в Степанакерт с территории Армении вернулись более 850 беженцев. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, колонну автобусов с людьми на протяжении всего пути следования сопровождали российские миротворцы.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 859 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие», - информирует МО РФ.

Всего, по сообщениям оборонного ведомства, в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось свыше 34 тысяч беженцев.

Напомним, в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года было объявлено полное прекращение огня и всех боевых действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за исполнением данных договоренностей в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа (ЦВО).