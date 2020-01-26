Сотни школ, больниц и предприятий: в ЦПВС рассказали о восстановлении инфраструктуры Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике, генерал-майор Юрий Боренков рассказал на брифинге, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации вновь зафиксировано высокое количество обстрелов со стороны вооруженных группировок. А именно - 96.

Силами армейской авиации РФ было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы - Телль-Эш-Шур-Гарби - элеватор Алия - Телль-Эш-Шур-Гарби - аэродром Камышлы.

Как стало известно из отчета руководителя ЦПВС, по состоянию на 26 января 2020 года в Сирии восстановлено 944 образовательных и 230 медицинских учреждений. Капитально отремонтировано пять автомобильных мостов и 1125,6 км автомобильных дорог, восстановлено и проложено заново 1 047 км линий электропередач. Кроме того, введено в эксплуатацию 193 объекта водоснабжения, 300 хлебопекарен, 771 электроподстанция и 14 446 промышленных предприятий.