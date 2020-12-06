Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Миротворцы РФ сопроводили в свои дома в Карабахе еще 1318 беженцев

Ян Брацкий
17:00 06.12.2020
Российские военнослужащие обеспечивают безопасность возвращающихся в Карабах беженцев и оказывают им всестороннюю помощь.  
Миротворцы РФ сопроводили в свои дома в Карабахе еще 1318 беженцев
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

За минувшие сутки на территорию Нагорного Карабаха вернулись еще 1318 беженцев. Таким образом, с начала миротворческой операции в регионе в места своего постоянного проживания вернулись 33 235 человек, сообщает Минобороны России.

На всем протяжении следования колонны, безопасность людей обеспечивали российские миротворцы. Военнослужащие оказывают населению гуманитарную помощь, способствуют восстановлению гражданской и инженерной инфраструктуры.

Продолжается работа по разминированию местности. За минувшие сутки саперы обезвредили 96 взрывоопасных предметов. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.