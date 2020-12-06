Миротворцы РФ сопроводили в свои дома в Карабахе еще 1318 беженцев

За минувшие сутки на территорию Нагорного Карабаха вернулись еще 1318 беженцев. Таким образом, с начала миротворческой операции в регионе в места своего постоянного проживания вернулись 33 235 человек, сообщает Минобороны России.

На всем протяжении следования колонны, безопасность людей обеспечивали российские миротворцы. Военнослужащие оказывают населению гуманитарную помощь, способствуют восстановлению гражданской и инженерной инфраструктуры.

Продолжается работа по разминированию местности. За минувшие сутки саперы обезвредили 96 взрывоопасных предметов. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.