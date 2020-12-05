Полторы тысячи прививок в день: как проходит вакцинация против COVID-19 в Вооруженных силах РФ

Во всех военных округах, в армии и на флоте идет массовая вакцинация личного состава против коронавируса. В гарнизоны препарат «Спутник V» доставляют самолетами. Прививки уже сделали более семи тысяч человек.

Вакцина от коронавируса, способная спасти сотни, а может и тысячи жизней, требует к себе особого, крайне бережного отношения. На своем пути к счастливчикам она хранится в специальном контейнере, который легко трансформируется в чемодан.

«Это универсальный морозильник, (питание – прим.) идет как от бортового аккумулятора в машине, так и от сети. Даже в том случае, если нет возможности подключиться ни к сети, ни к бортовому аккумулятору, температура сохраняется до двух часов», – рассказывает медицинская сестра Ольга Будаева.

В Минобороны планируют получить почти полмиллиона доз вакцины. Первые пятнадцать тысяч уже поступили в войска. Еще в пять раз больше поступит до середины декабря.

«В первую очередь мы привили уже медицинский персонал, группы риска. Сейчас приступили к вакцинации военнослужащих кадра. Для этого созданы врачебно-сестринские прививочные бригады. Кабинеты выделены специально, где проводится осмотр военнослужащих и потом последующая вакцинация в процедурном кабинете», – отмечает начальник 9-го лечебно-диагностического центра МО РФ Константин Кувшинов.

Врачам необходимо убедиться в хорошем самочувствии пациента. В противном случае иммунитет будет ослаблен еще до введения вакцины. И у организма просто не хватит сил бороться сразу с двумя инфекциями.

Вакцина двухкомпонентная. Это значит, что делать прививку необходимо два раза с интервалом в три недели. Ежедневно по всей России прививают до полутора тысяч военнослужащих. Накануне министр обороны Сергей Шойгу поручил это число утроить.

«Естественно, идет процесс наблюдения в период вакцинации. И военнослужащие вакцинируемые, они все соблюдают необходимые меры профилактики для того, чтобы в этот период выработался действительно хороший иммунитет. Практически поствакцинальных реакций нет», – поясняет заместитель начальника 9-го лечебно-диагностического центра МО по лечебно-диагностической работе Виктор Клипак.

На главном аптечном складе Минобороны при температуре не выше минус 18 градусов хранится вся вакцина, которая поступает в войска. Здесь ее загружают в термоконтейнеры, в которых она отправляется в конкретные медицинские центры. Во время транспортировки препарат обкладывают сухим льдом. Только так можно быть уверенным, что целебные свойства вакцины сохранятся в полном объеме. Долго вакцина на складе не задерживается. Потребность в ней слишком велика.

«К нам приезжают и ночью. Мы отправляем самолеты ежедневно по несколько бортов. Как только вакцина появляется, тут же планируется авиатранспорт. Тут же убывает представитель с вакциной, с термоконтейнером с соблюдением холодовой цепи», – рассказывает начальник Центра фармации и медицинской техники оборонного ведомства Дмитрий Юдин.

Для того чтобы «Спутник V» на этапе транспортировки не утратил свои целебные качества, министерством было закуплено больше ста термоконтейнеров и морозильных камер. Благодаря им доставить вакцину можно даже в самую отдаленную воинскую часть любым видом транспорта.