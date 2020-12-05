Российские саперы в Карабахе впервые использовали «Уран-6»

В Нагорном Карабахе при разминировании российские саперы впервые использовали многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6».

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Карабахе.

В работах по разминированию местности от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов задействовали «Уран-6», с помощью которого было обследовано около восьми гектар местности в районе населенного пункта Ходжалы.

Отмечается, что применение дистанционно управляемых робототехнических комплексов позволяет увеличить площадь разминируемых территорий. Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 метров (на устройстве имеется четыре видеокамеры высокой четкости, которые обеспечивают круговой обзор).

В ходе работы комплекса «Уран-6» находящиеся в земле боеприпасы обезвреживаются в результате срабатывания или физического разрушения.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, а также восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За минувшие сутки восстановлены четыре опоры и 1600 метров ЛЭП, один километр газопровода, 2200 метров линий связи и две трансформаторных подстанции.