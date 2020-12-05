Термоконтейнеры и морозильные камеры: как в ВС РФ организована транспортировка и хранение вакцин

В Вооруженных Силах РФ проводится работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Военными медицинскими специалистами выполняются все требования по соблюдению «холодовой цепи» при транспортировке вакцины от места ее хранения в войска.

Для соблюдения требований по транспортировке и хранению вакцин используются специальные термоконтейнеры и морозильные камеры, позволяющие держать необходимый диапазон температур. Для этого заблаговременно были поставлены более 100 термоконтейнеров и морозильных камер. Данные мобильные переносные термоконтейнеры позволяют безопасно доставлять вакцины любым видом транспорта и на любые расстояния.

На сегодняшний день в войска поступили 14,5 тысяч доз вакцины. Указанный объем распределен в военные округа, Северный флот и центральный аппарат министерства обороны. Вакцинированы 7 175 военнослужащих.

В настоящее время, ежесуточно, прививаются более 1,5 тысяч военнослужащих. В декабре планируется поставка еще 100 тысяч доз вакцины. В этих целях на базе военно-медицинских организаций и подразделений сформированы около 300 прививочных бригад. Это позволит проводить вакцинацию до 5 тысяч военнослужащим ежедневно.

Работа по вакцинации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации будет продолжена и в начале 2021 года.