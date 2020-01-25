Отразить налет авиации и уничтожить мины: кадры учений кораблей Каспийской флотилии

В тренировке на территории республики Дагестан и Астраханской области приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, порядка 10 единиц вертолетов и самолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

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