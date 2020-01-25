Отразить налет авиации и уничтожить мины: кадры учений кораблей Каспийской флотилии
Экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», малых артиллерийских кораблей «Астрахань», «Волгодонск», «Град-Свияжск», десантных катеров и тральщиков Каспийской флотилии выполнили практические задачи по уничтожению условного противника на морских полигонах Каспийского моря, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Моряки Каспийской флотилии отразили налет авиации условного противника с использованием артиллерийского корабельного вооружения, организовали управление силами и средствами корабельных систем ПВО при отражении ударов воздушного нападения противника на переходе морем, распределили цели и уничтожили плавающие мины», - рассказали в ведомстве.
В тренировке на территории республики Дагестан и Астраханской области приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, свыше 200 единиц боевой и специальной техники, порядка 10 единиц вертолетов и самолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО.