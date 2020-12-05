ЦПВС: террористы совершили 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки 31 раз открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 20 обстрелов, в провинции Латакия - три обстрела, в провинции Алеппо -два обстрела, в провинции Хама - шесть обстрелов», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Каракозак.

«Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Махмудли и обратно», - добавил он.

Контр-адмирал также сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Хасеке по маршрутам от Телль-Тамер до Айн-Иса и обратно, от Камишлия до Айн-Дивар и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Айн-Иса до Телль- Тамер и обратно, в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту от Хатла до Эт-Табия и обратно.

Ранее Сытник проинформировал о 29 обстрелах, совершенных боевиками в Идлибской зоне деэскалации за сутки.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ