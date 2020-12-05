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Свыше 1,3 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте

Роман Захаров
21:53 05.12.2020
Безопасность колонны автобусов с мирными жителями на пути следования обеспечивали патрули российских миротворцев и военной полиции.
Свыше 1,3 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Более 1,3 тысячи беженцев в субботу, 5 декабря, вернулись в свои дома в Степанакерте. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1318 человек», - сообщает ведомство.

Безопасность колонны автобусов с мирными жителями на пути следования обеспечивали патрули российских миротворцев и военной полиции. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись свыше 33 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы провели разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередачи вдоль дороги «Шуша - Лысогорский» в Нагорном Карабахе.

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