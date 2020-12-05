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Более тысячи беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцев

Ян Брацкий
16:54 05.12.2020
Вернувшимся в места постоянного проживания людям оказывается гуманитарная помощь, продолжается восстановление гражданской и инженерной инфраструктуры.
Более тысячи беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцев
© Фото: ТРК Звезда

Российские миротворцы сопроводили в свои дома в Степанакерте еще 1244 беженца, которые прибыли на автобусах из Армении. Таким образом, за все время проведения миротворческой операции в столицу Карабаха вернулись уже 31 917 человек. Безопасность на всем пути следования колонны обеспечивали военнослужащие российского контингента.

Миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. При возвращении беженцев в места постоянного проживания людям оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты городской и инженерной инфраструктуры.

Продолжается разминирование дорог и подходов к мостам и линиям электропередач на дорожном направлении Шуша - Лысогорский. В ходе разминирования в Нагорном Карабахе обнаружено и обезврежено более тысячи взрывчатых предметов, сообщает Минобороны.

При содействии российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста ведется поиск и передача тел погибших. Продолжается работа «горячей линии» по вопросам поиска пропавших без вести.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. 

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