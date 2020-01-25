Сегодня в России отмечают День штурмана Военно-Морского Флота России. Людей этой профессии Петр Первый запрещал пускать на верхнюю палубу во время боя и даже в кабаки - настолько велико их значение для всей корабельной команды.

Именно от их работы зависит возвращение экипажа домой, они прокладывают курс корабля и следят за исправностью навигационных приборов.

Сегодняшних штурманов обучают с помощью специальных симуляторов, они имитируют сильную качку, грозу и даже бурю. Удержаться на курсе в таких условиях должен уметь каждый. Моряки, если понадобится, могут повести корабль и без помощи современного оборудования, а просто по звездам. Для этого на кораблях есть приборы, которые использовали еще в древности - астрономический глобус, секстант и хронометр.