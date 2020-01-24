Под прикрытием Ми-24 и Ми-8: развертку командных пунктов отработали на Урале

«Военнослужащие выполнили марш в районы розыгрыша практических действий под Екатеринбургом, развернули полевую основную и резервную системы командных пунктов округа, в том числе с помощью помехозащищенных полевых волоконно-оптических кабелей», - рассказали в ведомстве.

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