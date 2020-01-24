Под прикрытием Ми-24 и Ми-8: развертку командных пунктов отработали на Урале
Более 500 военных связистов Центрального военного округа приняли участие в учении под Екатеринбургом, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие выполнили марш в районы розыгрыша практических действий под Екатеринбургом, развернули полевую основную и резервную системы командных пунктов округа, в том числе с помощью помехозащищенных полевых волоконно-оптических кабелей», - рассказали в ведомстве.
Применение таких кабелей позволило увеличить дальность и объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: видеоконтента и пакетов цифровых данных.
«В практических действиях была задействована армейская авиация ЦВО», - добавили в Минобороны.
Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, обеспечили разведку и прикрытие с воздуха колонн техники на марше.