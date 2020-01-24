АрМИ-2020: яркие кадры подготовки к конкурсам показали в Минобороны

В Вооруженных Силах России приступили к активной подготовке к участию в Армейских международных играх 2020.

Так, танковые экипажи легендарной Уральской дивизии (во времена Великой Отечественной войны ее еще называли дивизия «черных ножей») приступили к отборочным этапам «Танкового биатлона», всеармейский этап которого в этом году будет проведен на Южном Урале.

В Сибири не менее активно готовятся к конкурсу «Суворовский натиск», а в Таджикистане танкисты вышли на полигоны где отрабатывают каждый элемент соревнований по отдельности.

Армейские международные игры начнутся 23 августа, а завершатся 5 сентября. В рамках соревнований запланировано более 30 конкурсов. В Минобороны отметили, что уже подтвердили свое участие семь государств, от них готовы выступить 80 команд.

В 2020 году планируется впервые провести форум «Армия» одновременно с Международными армейскими играми, чтобы привлечь к участию в обоих мероприятиях больше иностранных делегаций.