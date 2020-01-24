Грязи не боятся: скоростное вождение на БТР и Т-72 показали на видео

Новобранцы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к активной фазе курса вождения колесной и гусеничной техники.

Отмечается, что особенностью подготовки военных водителей в соединении является преодоление естественных препятствий, которые характерны для республики Абхазия - горные реки, овраги, каменные завалы и участки вязкого грунта.

Подготовка водителей и механиков-водителей военной базы проводятся на различной колесной и гусеничной технике, включая автомобили КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также современные бронетранспортеры БТР-82АМ и новейшие танки Т-72Б3.

«Колесная и гусеничная военная техника является основным средством, обеспечивающим подвижность и маневренность подразделений военной базы», - говорится в сообщении ЮВО.

Специально для обучения вождению в сложных условиях на подготовленных автодромах и танкодромах полигонов Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее были сооружены различные препятствия - завалы из деревьев, водные и грязевые рвы.

Сообщается, что до мая 2020 года около 800 военнослужащих-водителей соединения примут участие в более 300 практических занятиях по вождению боевых машин.