Российские военные медики обследовали больных в Степанакерте

Медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа в городе Степанакерт продолжает оказывать помощь местному населению. За день российские медики приняли около 40 пациентов.

Терапевты, хирурги и другие специалисты провели консультации, осмотр и оказали квалифицированную помощь. Российские врачи анестезиологи-реаниматологи оказали помощь своим коллегам в работе с тяжелым пациентами в реанимационном отделении.

Ранее подразделения Медицинского отряда специального назначения ВВО были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Ереван и совершили суточный 300-километровый переход на технике в Степанакерт.

В составе первого отряда прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Накануне началось развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт.