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Разминирование, гумпомощь и строительство: как РФ помогает восстановить мирную жизнь в Сирии

Наталья Вальханская
20:30 24.01.2020
На освобожденных от боевиков территориях сирийские власти во взаимодействии с российским ЦПВС продолжают восстановление объектов инфраструктуры.
Разминирование, гумпомощь и строительство: как РФ помогает восстановить мирную жизнь в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«На территориях, освобожденных от боевиков, руководством САР, местными органами самоуправления в тесном взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается восстановление объектов инфраструктуры республики, разрушенных и уничтоженных незаконными вооруженными формированиями», - подчеркнул генерал-майор.

По состоянию на 24 января 2020 года восстановлено 944 образовательных и 230 медицинских учреждений; капитально отремонтировано пять автомобильных мостов и 1125 км автомобильных дорог; восстановлено и проложено заново 1 046 км линий электропередач; введено в эксплуатацию 193 объекта водоснабжения, 299 хлебопекарен, 771 электроподстанция, 14 446 промышленных предприятий.

«В 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-Эз-Зор, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка проводятся работы по восстановлению и ремонту 222 школ, 168 дошкольных учреждений, 235 медицинских учреждений, 197 хлебопекарен, 199 электроподстанций, 274 водонасосных станций и 93 культовых сооружений», - добавил Боренков.

Кроме того, по словам руководителя ЦПВС, 25 сентября 2017 года после установки российскими специалистами моста через реку Евфрат в районе города Дейр-Эз-Зор было восстановлено сообщение между правым и левым берегом реки. 28 октября 2019 г., в связи с затоплением, низководный мост был заменен наплавным, который успешно функционирует в настоящее время.

«В целях оказания гуманитарной помощи сирийским гражданам российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 344 гуманитарных акции, в ходе которых доставлено и распределено 32 936 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости», - отметил Боренков.

Медицинские специалисты Министерства обороны Российской Федерации продолжают оказывать медицинскую помощь сирийским гражданам в наиболее пострадавших районах САР. Всего военными медиками оказана помощь 120 230 жителям Сирии.

«Под контролем российских специалистов продолжается разминирование территории и объектов инфраструктуры. Всего разминировано 2 754 га территории, 3 112 зданий и сооружений, 273 км автомобильных дорог. Обнаружено и уничтожено 30 465 взрывоопасных предметов, в том числе 5 389 самодельных взрывных устройств», - заявил он.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Саджария провинции Хасеке, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,91 тонны. В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камишлия провинции Хасеке специалистами Минобороны России оказана медицинская помощь 275 сирийским гражданам.

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