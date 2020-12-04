На Балтийском флоте идет вакцинация от COVID-19
Всего на Балтийский флот доставят около трех тысяч комплектов вакцины.
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Самолет военно-транспортной авиации Балтийского флота доставил первую партию вакцины в Калининград. Всего на Балтийский флот доставят около трех тысяч комплектов вакцины.
Вакцинация началась с медицинского персонала и лиц, задействованных в работе с больными COVID-19 в военном госпитале в многофункциональном центре Минобороны в Калининграде.
Следующие на очереди - военнослужащие, несущие боевое дежурство, экипажи намеченных к выходу в дальний поход кораблей и командный состав Балтийского флота.