На Балтийском флоте идет вакцинация от COVID-19

Самолет военно-транспортной авиации Балтийского флота доставил первую партию вакцины в Калининград. Всего на Балтийский флот доставят около трех тысяч комплектов вакцины.

Вакцинация началась с медицинского персонала и лиц, задействованных в работе с больными COVID-19 в военном госпитале в многофункциональном центре Минобороны в Калининграде.

Следующие на очереди - военнослужащие, несущие боевое дежурство, экипажи намеченных к выходу в дальний поход кораблей и командный состав Балтийского флота.