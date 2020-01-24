ЗРПК «Панцирь-С1» отразили «атаку» беспилотников в Сибири

На учениях в Новосибирске расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» отразили атаку дронов на командный пункт и колонну военной техники. О проведении учебных мероприятий отчиталась пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу учений, группа ударных беспилотников попыталась атаковать позиции зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», однако летательные аппараты были обнаружены и уничтожены.

«Все воздушные цели были вовремя обнаружены на дальности 20 километров и успешно уничтожены зенитно-управляемыми ракетами (ЗУР) на безопасном расстоянии», - говорится в сообщении.

Кроме этого расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» также отразили атаку дронов на командный пункт общевойсковой группировки.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках, и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.