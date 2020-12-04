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Новейшая техника: на мурманских сборах отточили навыки использования мобильных комплексов радиосвязи

Тимур Шерзад
17:30 04.12.2020
Речь о мобильных комплексах радиосвязи П-230Т базе автомобиля «Тигр».
Новейшая техника: на мурманских сборах отточили навыки использования мобильных комплексов радиосвязи
© Фото: Министерство обороны России

В ходе сборов задействовали мобильные комплексы радиосвязи П-230Т базе автомобиля «Тигр». Они были получены подразделениями армейского корпуса Северного флота в мае 2020 года.

Экипажи упражнялись в развертывании комплексов, настройке радиоэлектронного оборудования и знакомились с новыми возможностями. Их немало - теперь в распоряжении связистов есть даже беспилотник. 

Сам мобильный комплекс радиосвязи П-230Т сочетает в себе проходимость и маневренность. Нужен для оперативной передачи сигналов оповещения и команд на поле боя. Комплекс позволяет вести защищенную телефонную и видеоконференцсвязь, а также электронную переписку. Причем не только в неподвижном положении, но и во время движения.

П-230Т не мешает функционировать ни сложный рельеф, ни низкая температура воздуха, что особенно важно в арктических условиях.

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